ضبط 10 أشخاص بينهم لواء شرطة سابق لتنقيبهم عن الآثار بالفيوم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة الفيوم بتشكيل لجنة من آثار الفيوم لمعاينة منزل بقرى الخريجين بعد قيام ٩ من المتهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار، والتحفظ على أدوات الحفر التي تم ضبطها من قبل الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم.

كانت وحدة مباحث مركز شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم ألقت القبض على 10 أشخاص، بينهم لواء شرطة سابق لتنقيبهم عن الآثار بقرية الخريجين.

تلقى اللواء رمزي بسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم بلاغا من العميد علاء سعودي، مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد بورود معلومات بقيام أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بقرية الخريجين بمركز يوسف الصديق.

وعلى الفور، داهمت قوة من مديرية أمن الفيوم موقع البلاغ، حيث تبين أن المنزل يمتلكه (س.س.ا.م) مقيم بذات القرية، حيث تم ضبط صاحب المنزل وآخرين متلبسين بالتنقيب والحفر، ومنهم: (ا.ع. أ) لواء شرطة سابق على المعاش، و(بهاء. م. أ)، و(محمود ح ح)، و(ماجد. ح ر) ونجله (روفائيل م. ح. ر)، و(أحمد.ع. ع)، و(طاهر. أ ع)، و(أحمد. ع. السيد)، وجميعهم يقيمون بالقاهرة.

تم ضبط المتهمين داخل المنزل بجوار حفرة عمقها 10 أمتار، وتحرر محضر بالواقعة رقم 850 إداري مركز يوسف الصديق لسنة 2021، وتولت النيابة التحقيق .