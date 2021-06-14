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يرتدى بنطلون جينز.. مصرع شاب غرقا في ترعة الإسماعيلية

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يرتدى بنطلون جينز.. مصرع شاب غرقا في ترعة الإسماعيلية يرتدى بنطلون جينز.. مصرع شاب غرقا في ترعة الإسماعيلية

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لقى شاب مصرعه في ترعة ألإسماعيلية بمنقطة كفر حمزه دائرة مركز شرطة الخانكة وانتقلت قوات الإنقاذ وضباط مركز الشرطة وتم إنتشال الجثة ونقلها لمستشفى الخانكة العام وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بالدفنة بعد إنتداب الطب الشرعى لفحصها

تلقى المقدم احمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بلاغا من مواطن يدعى «شعبان مصطفى احمد» بفيد غرق أحد الاشخاص في ترعة الإسماعيلية بمنطقة كفر حمزه دائرة المركز

أنتقل على الفور العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات وقوات الإنقاذ وتم إنتشال الجثة وتبين أنها لشاب يدعى «حسين م ا» 26 سنه يرتدى بنطلون جينز وحافى القدمين وعارى باقى الجسد ولا توجد به أي إصابات ظاهرية وتم التعرف على الجثة بمعرفة والده ويدعى «محمود ا ح» عامل

وتم نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة العام وتحرر محضر بالواقعة وقررت انتداب احد الأطباء الشرعيين لمناظرتها والتصريح بالدفنة عقب ذلك

المصرى اليوم

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