ضبط المتهمين بسرقة دراجة محملة بالدواجن

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القصاصين بمديرية أمن الإسماعيلية، بسرقة سيارة ربع نقل مُحملة بكمية كبيرة من الدواجن بدائرة المركز، وما قرره المُبلغ «سائق بإحدى الشركات كائنة بالعاشر من رمضان بالشرقية» بأنه حال قيامه بتوصيل الحمولة باستخدام سيارة ربع نقل تابعة لذات الشركة لأحد العملاء فوجئ بالعميل وبرفقته مجهول قاما بتهديده بسلاح نارى «طبنجة» وسلاح أبيض «سكين» واستوليا على السيارة بحمولتها ولاذا بالهرب.

توصلت جهود فرق البحث، برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، إلى وراء ارتكاب الواقعة، عاطلا «له معلومات جنائية» ومزارع، مقيمين بمحافظة الشرقية، تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.