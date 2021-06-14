القبض على عامل بحوزته مخدرات داخل موقف سيارات بمدينة نصر

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عامل بمدينة نصر وبحوزته كمية من المخدرات في طريقه لترويجها على عملائه، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة النيابة للتحقيق.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط عامل له معلومات جنائية حال تواجده داخل أحد مواقف الحافلات بدائرة القسم، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 1 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.