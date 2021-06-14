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11.7 % تراجع في الناتج المحلي البترولي خلال الربع الاول بالسعودية

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11.7 % تراجع في الناتج المحلي البترولي خلال الربع الاول بالسعودية 11.7 % تراجع في الناتج المحلي البترولي خلال الربع الاول بالسعودية

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تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة “الاقتصاد السعودي” على أساس سنوي 3 % خلال الربع الأول من العام الجاري. فيما تراجع 0.5 % على أساس فصلي (مقارنة بالربع الرابع 2020).

وعلى أساس سنوي، تراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي 11.7 % بسبب خفض الإنتاج السعودي التزاما باتفاق تحالف “أوبك +”، الذي بدأ مطلع مايو 2020.

على الجانب الآخر، نما القطاع غير النفطي 2.9 في المائة لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا، مدعوما بنمو القطاع الخاص بنسبة 4.4 في المائة، والقطاع الحكومي بنسبة 0.4 في المائة.

المصرى اليوم

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