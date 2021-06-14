جمارك السويس تنهي تحريك 4 قضايا تهرب جمركي بمبلغ 29 مليون و 796 ألف جنيه

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في إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وأحمد أبوالحسن رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس إنتهت إدارة القضايا الجنائية والمدنية والإدارية بالإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة إبراهيم عامر مدير الإدارة من إجراءات أستصدار طلب تحريك الدعوى الجنائية لعدد 4 قضايا تهرب جمركى.

وافاد بيان لمصلحة الجمارك بان القضية الأولى رقم 151 لسنة 2820 جمرك السخنة ضد شركة ا. ع. ح وذلك لقيامها بتقديم مستندات مصطنعة للجمارك بقيم أقل للإفراج عن مشمول 6 بيانات جمرکية والصنف طبقا للمستندات المقدمة للجمارك عبارة عن أقمشة.

والقضية الثانية برقم 219 لسنة 2020 لشركة ا. ل. ا للتصرف في أصناف مرفوضة رقابيا ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 25867 المفرج عنه تحت التحفظ من جمرك السخنة لصنف أقمشة أيضا.

والقضية الثالثة برقم 222 لسنة 2020 لشركة ا. ل. ا للتصرف في أصناف مرفوضة رقابيا ضمن مشمول البيانين الجمركيين رقمی 923 و41231 المفرج عنهما تحت التحفظ من جمرك السخنة لصنف أقمشة .

والقضية الرابعة برقم 225 بإسم شركة ط .ل .ا لتصرفها في أصناف مرفوضه رقابيا ضمن مشمول البيانين الجمركيين رقمی 757 و12909 المفرج عنهما تحت التحفظ من جمرك السخنة لصنف موتور كهربائي.

وبلغ إجمالي التعويضات الجمركية عن هذه القضايا 29 مليون و796 ألف و203 جنيها.