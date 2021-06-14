تعرف على طريقة ضم المدد التأمينية من مكتب تأمينات واحد فقط

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قالت الهيئة القومية للتامينات والمعاشات، حول كيفية ‏ضم المدد التأمينية من خلال تقرير حول انجازات هيئة التامينات والمعاشات، انه من القرارات التي أحدثت إنفراجة حقيقية لتسوية المعاش قرار الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي الخاص بتنظيم إجراءات ضم المدد للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين حيث يتم طلب ضم المدد على الحاسب الآلي من كافة مكاتب الجمهورية التي تقوم بمراجعتها وإعتماد تلك المدد على الحاسب الآلي دون الحاجة لتبادل الملفات الورقية بين المكاتب، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت وسرعة ربط المعاش.

واما ما يخص ‏شمول الصحفيين بالحماية الإجتماعية، اكدت الهيئة انه بالتنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ونقابة الصحفيين بشأن حل مشكلة تأمينات الصحفيين غير المؤمن عليهم لدي أحد المؤسسات الصحفية برغم وجود إفادة من النقابه بعضوية الصحفي بجدول المشتغلين ،تم إصدار قرار رئيس الهيئة رقم (123) لسنة 2020يتم بموجبه معاملة الصحفي تأمينياً كصاحب عمل، الأمر الذي سيمكنه من الحصول على معاش مناسب بعد بلوغ السن.

‏وجاري حالياً التنسيق مع نقابات المهن التمثيلية والموسيقية والفنانين التشكيليين لتحقيق الحماية الإجتماعية لأعضاء تلك النقابات.

وفي مجال ‏تطوير نظام المعلومات الحالي، في التامينات الاجتماعية، تم إعادة إطلاق الموقع الكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الذي يقدم عدد 25 خدمة استعلام و(5) خدمات تفاعلية.

و إتاحة تقديم عدد من الاستمارات (استمارة 1، 2 ،6) الخاصة ببدء اشتراك مؤمن عليه وانهاء اشتراكه واستمارة تعديل الأجور آلياً من خلال الموقع الإلكتروني للهية. وإنشاء مركز احتياطي للطوارئ لمنظومة تكنولوجيا المعلومات.