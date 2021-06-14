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بدء جلسة المباحثات الرسمية بين وزيري خارجية وقطر بالدوحة

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بدء جلسة المباحثات الرسمية بين وزيري خارجية مصر وقطر بالدوحة بدء جلسة المباحثات الرسمية بين وزيري خارجية وقطر بالدوحة

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بدأت جلسة المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بمقر وزارة الخارجية القطرية بالدوحة وبحضور وفدي البلدين.

كان وزير الخارجية سامح شكري توجه مساء امس الاحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة حاملاً رسالة من الرئيس عبدالفتاح إلى أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على «بيان العُلا» في 5 يناير 2021، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المُقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سوف يشارك خلال الزيارة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد بدعوة من قطر رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وذلك لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن الوضع العربي الراهن وسبل تعزيز آليات العمل المشترك إزاء التحديات المتنامية التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي.

كما سيشارك الوزير شكري في دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات قضية سد النهضة، والتي ستعقد بناء على طلب من والسودان في أعقاب الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماع الأول للجنة فلسطين. هذا، ومن المقرر أيضًا أن يعقد وزير الخارجية جلسة مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

المصرى اليوم

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