حملات مكثفة لمتابعة الإجراءات الاحترازية ورفع الإشغالات بالشرقية

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شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة بإزالة أي تعدي على الأراضي الزراعية، ورفع الأشغالات المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ،بالتزامن مع متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار تابعت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، تطبيق الإجراءات الإحترازية لتقليل إنتشار فيروس كورونا، وتم التحفظ على ٨ شيش من ٣ مقاهي، ورفع كراسي إشغال بطول الطريق بشارعي النصر و٢٣ يوليو، لفك الإختناقات المرورية مع إلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على حرم الطريق.

كما قامت الأجهزة التنفيذية يمركز ومدينة بلبيس، وشرطة المرافق بتحرير ٣ محاضر لنبش قمامة، و٣ محاضر بيئة، و١١ محضر إشغال طريق، كما تم ضبط ورفع ١٤٤ حالة إشغال، وتغريم ٩ مواطنين لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية.

وفي سياق متصل، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع شرطة المرافق برفع ٢٣ حالة إشغال، متمثلة في كراسى وترابيزات وباعة جائلين وحواجز خشبية وحديدية، لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين .

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بتشميع مقهي مخالف بقرية بهنباي، ومصادرة ٩ شيش والتحفظ على عدد من التكاتك المخالفة، نظراً لما تمثله من مشكلات مرورية وغيرها، كما تم رفع ٢٨ حالة إشغال متمثلة في كراسي وترابيزات وإشغالات متنوعة من أمام المحال التجارية وغيرها.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة القرين، حملة إزالة فورية في عزبة بحر الهوا عبارة عن غرفتين بالطوب الدبش على مساحة ٦٠متر، وسور بالطين على مساحة ٢٠ متر في الأراضي الزراعية، وتم إزالة الغرفتين والسور حتي سطح الأرض وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، حملة إزالة بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق ،.حيث تم ردم حفر لصب خرسانة مسلحة بناحية الكوثر، التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق على مساحة 175متر وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.