للمرة الأولى .. مسؤول بالناتو يحذر من حرب الفضاء

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أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، أن الهجمات على المركبات الفضائية التابعة للحلف أو الهجمات من الفضاء يمكنه أن يؤدي إلى رد فعل جماعي.

وأوضح ستولتنبرغ أن الهجوم على المركبات الفضائية التابعة لحلف الناتو أو الهجمات من الفضاء الخارجي سيكون بمثابة عدوان ضد أعضاء الناتو.

وأضاف أن مثل هذه الخطوات يمكن أن تؤدي إلى «استجابة جماعية»، مشيرا إلى أن الحلف لا ينوي «عسكرة» الفضاء القريب من الأرض.

وكان الأمين العام لحلف الناتو قد اقترح، في وقت سابق، اعتبار الهجمات الفضائية هجوما على الحلف ككل، وأشار إلى أن مثل هذه المبادرة ستجعل من الممكن معادلة الظروف الدفاعية في البحر والبر والفضاء والجو.