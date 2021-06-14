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طبيب قلب ينصح إريكسن باعتزال كرة القدم بعد سقوطة فى الملعب

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طبيب قلب ينصح إريكسن باعتزال كرة القدم بعد سقوطة فى الملعب طبيب قلب ينصح إريكسن باعتزال كرة القدم بعد سقوطة فى الملعب

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نصح سانجاي شارما، طبيب القلب المتخصص في الطب الرياضي، كريستيان إريكسن لاعب الدنماركي الأول لكرة القدم بالاعتزال.

وأشار إلى أن اللاعب محظوظ لكونه حيًا بعد انهياره وسقوطه على الأرض مغشيًا عليه، خلال مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا أمس الأول، في مستهل مشوار الفريقين في يورو 2020.

وقال شارما، الذي سبق له العمل مع إريكسن في توتنهام الإنجليزي، لوكالة الأنباء البريطانية: “نتائج اختبارات هذا اللاعب كانت طبيعية حتى عام 2019، قبل رحيله إلى إنتر ميلان، النبأ الجيد أنه ما زال حيًا، النبأ السيئ أنه على مشارف إنهاء مسيرته، لذا فهل سيخوض مباراة أخرى في كرة القدم الاحترافية، لو كان في بريطانيا لم يكن ليلعب، نتبع سياسة غاية في الصرامة بشأن هذا الأمر، لذا أنصحه بالاعتزال.

وتابع: سعيد للغاية لكونه يقظًا وفي حالة مستقرة، حالته ستصبح جيدة للغاية، لا أعرف ما إذا كان سيلعب كرة القدم مجددًا، لقد توفي ولو لبضع دقائق، لكن هل سيسمح له الأطباء بالوفاة مجددًا؟ الإجابة لا”.

المصرى اليوم

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