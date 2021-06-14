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تمنع أى فاعليات فى سان بطرسبرج.. منع بيع الماكولات والسماح بالمشروبات خلال اليورو

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روسيا تمنع أى فاعليات فى سان بطرسبرج.. منع بيع الماكولات والسماح بالمشروبات خلال اليورو تمنع أى فاعليات فى سان بطرسبرج.. منع بيع الماكولات والسماح بالمشروبات خلال اليورو

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قررت سلطات مدينة روسياالروسية، المشاركة في استضافة منافسات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) المقامة حاليا، منع إقامة أي فعاليات كبرى يزيد عدد الحضور فيها على 3 آلاف شخص، وذلك في ظل تزايد أعداد المصابين بعدوى المستجد.

وووفقا لتقارير صحفية روسية فانه لا يتوقع أن تؤثر القيود الجديدة على الحضور الجماهيري في مباريات البطولة الأوروبية والتي تشهد تطبيق قيود خاصة، وجاء القرار، الذي أعلنته سلطات المدينة اليوم الإثنين، بعد أن احتشد عدد كبير من المشجعين في ساحة مشاهدة عامة لمتابعة مباراة الروسي أمام نظيره البلجيكي أمس الأول السبت، والتي انتهت بفوز بلجيكا 3 / صفر، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

واعتبارا من يوم الخميس المقبل، لن يُسمح ببيع المأكولات في مناطق المشجعين العامة، وإنما سيُسمح ببيع المشروبات فقط، ويلتقي المنتخب الروسي في مباراته الثانية بالبطولة الأوروبية، نظيره الفنلندي، بعد غد الأربعاء في سان بطرسبرج.

المصرى اليوم

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