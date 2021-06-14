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بسبب مخاوف من كورونا.. منتخب بلجيكا يعدل رحلة السفر الى لاستكمال اليورو

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بسبب مخاوف من كورونا.. منتخب بلجيكا يعدل رحلة السفر الى روسيا لاستكمال اليورو بسبب مخاوف من كورونا.. منتخب بلجيكا يعدل رحلة السفر الى لاستكمال اليورو

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قال الاتحاد البلجيكي، إنه أجرى تعديلًا على خطة سفر الأول خلال ما تبقى من مرحلة المجموعات في بطولة أوروبا 2020، بسبب مخاوف تتعلق بالوضع الصحي في فيما يتصل بفيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يسافر المنتخب البلجيكي من كوبنهاجن بعد مباراته الثانية في دور المجموعات أمام الدنمارك الخميس القادم، إلى سان بطرسبرج، والبقاء فيها 3 أيام للاستعداد لمواجهة فنلندا في ختام دور المجموعات الإثنين المقبل.

لكن الفريق قرر العودة من كوبنهاجن إلى قواعده في بلاده على أطراف العاصمة بروكسل، على أن يسافر إلى سان بطرسبرج عشية المباراة أمام فنلندا.

وقال الاتحاد البلجيكي «خلال إقامتنا مؤخرًا في سان بطرسبرج، اكتشفنا أن تنظيم معسكر تدريبي أثناء الإقامة في فندق بمدينة كبرى خلال الجائحة، يكون أكثر صعوبة وتعقيد.

وتوجه المنتخب البلجيكي إلى سان بطرسبرج، يوم الجمعة الماضي، وفاز على نظيره الروسي 3-0 يوم السبت، في مباراته الأولى في البطولة وعاد إلى بركسل يوم الأحد.

وأضاف بيان الاتحاد «اضطر الاتحاد البلجيكي للإقدام على هذه الخطوة من أجل حماية لاعبيه وأفراد طاقمه، وبهذا فإن اللاعبين سيتدربون في مركزهم التدريبي الخاص في بيئة أكثر أمانا بالنسبة لكورونا، وحيث تتوفر أفضل الظروف للتدريب أيضا.

وجاء في البيان أيضا «وبما أن سان بطرسبرج تستضيف 3 مباريات إضافية في البطولة، فإن المركز التدريبي في بتروفسكي سيكون عليه ضغط أكبر ما قد يؤثر كثيرا على استعدادات بلجيكا لمباراة فنلندا، وتقرر إقامة المزيد من المباريات في سان بطرسبرج، بعد استبعاد دبلن من الاستضافة في أبريلالماضي.

المصرى اليوم

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