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إريكسن فى أول تعليق بعد حادثة السقوط المرعب : أنا لا أستسلم

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إريكسن فى أول تعليق بعد حادثة السقوط المرعب : أنا لا أستسلم إريكسن فى أول تعليق بعد حادثة السقوط المرعب : أنا لا أستسلم

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أكد الدنماركي كريستيان إريكسن نجم وسط إنتر ميلان، أنه يريد أن يفهم ما حدث معه، بعد السقوط المفزع الذي تعرض خلال خلال مباراة منتخب بلاده وفنلندا.

وخلال مباراة المنتخبين ببطولة يورو 2020، سقط إريكسن دون تدخل من أي لاعب، ليثير الرعب داخل الملعب، ويتم نقله إلى المستشفى وتعليق المباراة قبل أن تستكمل في وقت لاحق من يوم السبت الماضي.

وقال اللاعب وفقًا لصحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»: شكرًا لكم جميعًا، أنا لا أستسلم، أشعر بتحسن الآن لكني أريد أن أفهم كل ما حدث، أود أن أشكر الجميع على ما فعلوه من أجلي، كانت عائلة إنتر ميلان قريبة جدًا مني، وأثر ذلك في.

وأوضح مارتن شوتس، وكيل أعمال اللاعب: تحدثنا صباح أمس، لقد كان كريستيان يمزح معنا، وكان في مزاج جيد وكلنا نريد أن نفهم ما حدث، وهو أيضًا كذلك، الأطباء يجرون فحوصات شاملة علي«.
وأتم «اليوم سيبقى تحت المراقبة وربما حتى الثلاثاء، لكنه على أي حال يريد تشجيع زملائه في الفريق ضد بلجيكا.

المصرى اليوم

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