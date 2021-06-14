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«رجال طائرة الأهلي» يواجه الترسانة في كأس

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«رجال طائرة الأهلي» يواجه الترسانة في كأس مصر «رجال طائرة الأهلي» يواجه الترسانة في كأس

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يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الاثنين، عندما يواجه نظيره فريق الترسانة في إطار منافسات دور الثمانية من بطولة كأس .
تقام المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي إلى الفوز بها ومواصلة مشواره نحو اللقب.
وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على الشرقية للدخان بثلاثة أشواط نظيفة في دور الـ32، قبل أن يتغلب على فريق الطيران في دور الـ16 بثلاثة أشواط دون مقابل.

المصرى اليوم

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