أخبار عاجلة

إيران تحذر من تحويل مباحثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي إلى «استنزاف» -
انخفاض 4 دراهم .. سعر الذهب في المغرب الثلاثاء 29 يونيو 2021 -
الدكتور إبراهيم منصور يكتب: فى حضرة الشِّعر: محمود قرنى فى عيد ميلاده الستين -
انخفاض طفيف .. سعر الذهب في الإمارات الثلاثاء 29 يونيو 2021 -
عيار 24 يتراجع إلى هذا الرقم .. سعر الذهب في عمان الثلاثاء 29 يونيو 2021 -
«عبدالقادر»: الحبس من 3 لـ5 سنوات عقوبة عدم الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية الشهرية -
وزير الخارجية الإسرائيلي يائر لابيد يصل الإمارات -
الأمين العام لمستقبل وطن: ثورة 30 يونيو كانت طوق النجاه لتحرير المصريين -
تنفيذي الشرقية يستعرض الكتاب الدوري بشأن إدارة أزمة كورونا -
لأول مرة منذ كورونا.. السماح لـ«عزل أسوان» باستقبال المرضى وفتح العيادات الخارجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بينها العاصمة.. 6 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد" والعنوان "غبار ورياح"

Print
بينها العاصمة.. 6 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد" والعنوان "غبار ورياح" بينها العاصمة.. 6 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد" والعنوان "غبار ورياح"
تستمر حتى أوقات مختلفة.. وأمطار رعدية بعسير مصحوبة بنشاط في الرياح

بينها العاصمة.. 6 مناطق في مرمى تنبيهات

نبّه المركز الوطني للأرصاد، منطقة الرياض بشكل متقدم، خاصة السليل ووادي الدواسر والأفلاج والخرج وحوطة بني تميم، من استمرار حالة الأتربة المثارة المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية حتى الرابعة عصر اليوم، فيما تستمر بالرين والعاصمة الرياض حتى السابعة مساءً.

وحذّرت "الأرصاد" منطقة عسير من حالة أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية تشمل أبها والمجاردة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل، بدأت الآن وتستمر حتى السادسة مساءً.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة نجران، أفادت "الأرصاد" بأن المنطقة تشهد استمرار حالة الأتربة المثارة المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية بكل من: بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، بدأت من الثانية ظهر الخميس الماضي وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.

وتشهد منطقة جازان، خاصة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفيفا وهروب، تشهد استمرار العوالق الترابية المصحوبة بتدنٍ في الرؤية حتى الثامنة مساءً.

وفي تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية رفعت "الأرصاد" درجة الإنذار من الأتربة المثارة المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ بالرؤية.

ولفتت إلى أن الحالة تشمل الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر للسابعة مساءً.

وتشهد دومة الجندل وسكاكا بالجوف رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية منذ الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً.

ونبّهت "الأرصاد" منطقة الحدود الشمالية، خاصة العويقيلة وعرعر من رياحٍ نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية من الحادية عشرة و20 دقيقة اليوم حتى السادسة مساءً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل يشيب شعرك بسبب الخوف أو الحزن؟.. هذا رأي العلم

هل يشيب شعرك بسبب الخوف أو الحزن؟.. هذا رأي العلم

"أمانة الرياض" تعلن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الهندسية والإدارية والقانونية

"أمانة الرياض" تعلن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الهندسية والإدارية والقانونية

"إياتا" يُطلق بوابة التسجيل الذاتي لضمّ "مختبرات كوفيد-19" للشبكة المعتمدة

"إياتا" يُطلق بوابة التسجيل الذاتي لضمّ "مختبرات كوفيد-19" للشبكة المعتمدة

أمين الشرقية يدشّن خدمة الاعتماد الإلكتروني للمصانع والموردين والمختبرات

أمين الشرقية يدشّن خدمة الاعتماد الإلكتروني للمصانع والموردين والمختبرات