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معيط: القطاع الخاص شريك أصيل في توفير خدمات «التأمين الصحي الشامل»

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معيط: القطاع الخاص شريك أصيل في توفير خدمات «التأمين الصحي الشامل» معيط: القطاع الخاص شريك أصيل في توفير خدمات «التأمين الصحي الشامل»

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أكد وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، محمد معيط، أن القطاع الخاص شريك أصيل في توفير خدمات الرعاية الصحية والطبية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، بما يعكس حرص الدولة على تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في شتى المجالات التنموية، على النحو الذي يسهم في النهوض بالقطاع الصحى لصالح المواطنين.

وحسب بيان لمعيط اليوم الإثنين، أعطى الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، توجيهاته بتعزيز جولات المتابعة الميدانية إلى محافظة الأقصر لوضع اللمسات النهائية لمنظومة التأمين الصحى الشامل بها تمهيدًا للإطلاق الرسمى اعتبارًا من أول يوليو المقبل؛ وذلك في إطار خطة الدولة لمد مظلة هذا النظام الجديد إلى باقى محافظات المرحلة الأولى: «الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء» خلال العامين الحالى والمقبل التي يتم العمل بها بالتوازى؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى ليدخل التأمين الصحى الشامل بكل المحافظات في ١٠ سنوات بدلاً من ١٥ عامًا.

المصرى اليوم

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