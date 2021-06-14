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قال النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، ان البحث العلمى في مصر في حرج شديد بسبب عدم التوصل للقاح كورونا، أسوة بدول أخرى، متسائلا،: هل ذلك وضع الإعتبار عند إعداد الموازنة العامة للعام المالى الجديد؟

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لإستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.

وأضاف خيرالله، اختلف مع الحكومة في إنحيازها للفكر الإقتصادى الليبرالى المعتمد على الديون، مطالبا بتغيير الفكر الرأسمالى الذي يمارس على الشعب المصرى. واضاف أن فوائد الدين ارتفعت إلى 568 مليار جنيه، موضحا انه رقم كبير نحتاج الوقوف امامه ، وتابع، لا انكر اننا امام مؤشرات مهمة في الموازنة تؤكد تطبيق الاستحقاقات الدستورية في التعليم والصحة