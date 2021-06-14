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طالبان بـ«نوعية المنيا» يحصدان المركز الأول لأحسن يُحاكي الإنجازات المصرية

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حصد الطالبان محد عنبر، ومحمد حازم بقسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنيا، المركز الأول في المسابقة القمية الأولى التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا، لـــ «أحسن » واقعي يُحاكي الإنجازات المصرية بين الماضي والحاضر.

طالبان بجامعة المنيا يفوزان بجائزة تميز

وتضمنت فكرة الفيديو التي قدمها الطالبان عرض لإحدى الإنجازات المصرية التي نُفذت في صعيد وهي مشروع محور سمالوط، الذي يربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي، وتم إنشائه لتسهيل عملية الانتقال للمواطنين، وخدمة المشروعات التنموية، حيث إنه سيخدم العديد من المناطق أهمها مناطق الاستصلاح الزراعي غرب المنيا ومصنع الاسمنت ومحاجر الرخام والطوب الحجري شرق النيل.

طالبان بجامعة المنيا يفوزان بجائزة تميز

وعبر الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، عن سعادته بما حققه الطالبين لكليتهم وتمثيلهم المشرف لجامعتهم، مقدمًا لهم التهنئة، ومشيدًا بوعي الشباب الجامعي، وبانتمائهم لوطنهم، ومعرفتهم الواسعة بما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات واقعية، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة وحرصها على مشاركة طلابها في مختلف المسابقات بما يخلق رُوح الإبداع والمنافسة لديهم، ويحقق الهدف الأسمى من محور الأنشطة الطلابية الذي يسعى لتنمية وصقل المواهب الطلابية.

المصرى اليوم

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