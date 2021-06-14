سوسن سلام تتابع عمل إدارة الجودة بقطاع الصحة بكفر الشيخ

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عقدت إدارة الجودة بمديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ الإجتماع الشهري لها، حيث التقي مدير وأعضاء الإدارة بالمديرية بأعضاء فرق الجودة بالمستشفيات والإدارات الصحية.

وتناول الإجتماع خطة العمل خلال الفترة القادمة، وكذلك تقييم الأداء خلال الفترة الماضية، وبحث سبل تطبيق سياسة الجودة وإعتبارها أسلوب حياة وشرح لمشروع التحسين بالمستشفيات بإستخدام FOCUS PDCA.

وقالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ بأن إدارة الجودة لا تتدخر جهدا في نشر معايير الجودة وتدريب العاملين بالقطاع الطبى مهارات العمل.