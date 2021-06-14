مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي الجديدة

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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي القادمة عن شهر يونيو، وكذلك رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021.

وحددت الشركة يوم 15 يوليو لإصدار فاتورة التليفون الأرضي الجديدة، ومنح فترة شهر سماح للسداد، ومازال متاح فقط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إبريل 2021 من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات، أما العملاء المسددين لفاتورة إبريل سيظهر لهم عن الاستعلام رسالة «لا توجد فواتير مستحقة».

تصدر الشركة المصرية للاتصالات WE فاتورة التليفون المنزلي يوم 15 يوليو 2021.

تنتهي في يوم 14 أغسطس 2021 فترة السماح للسداد .

تُحوِّل الشركة المصرية للاتصالات خط التليفون الأرش لنظام الاستقبال من يوم 15 أغسطس 2021.

تحدد يوم 14 سبتمبر 2021 ليكون موعدًا لانتهاء فترة استقبال المكالمات.

يتم رفع الخط من الخدمة وفرض غرامة تأخير على غير المسددين اعتبارًا من يوم 15 سبتمبر 2021.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من موقع الشركة المصرية للاتصالات WE

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال طريقتين محددتين للسداد معتمدتين من الشركة المصرية للاتصالات وهما:

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال بدليل التليفونات 140 عبر التليفون الأرضي.

الدخول من هنا على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021، وادخال رقم التليفون وكود المحافظة لمعرفة قيمة فاتورة التليفون.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي من موقع الشركة المصرية للاتصالات WE

حددت الشركة المصرية للاتصالات عدد 12 طريقة يمكن من خلالها سداد الفاتورة ويجب معرفة تلك الطرق قبل السداد لتجنب الزحام على دفع الفاتورة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر الموقع الالكتروني للشركة المصرية للاتصالات WE، وسنترالات الشركة المصرية للاتصالات WE،مكاتب البريد، خدمة فودافون كاش، عبر خدمة فورى، خدمة أمان، ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنكي CIB والأهلي المصري، خدمة خدماتي، خدمة مصاري، خدمة سداد، خدمة Bee، خدمة ممكن.