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لو كنت.. ديو غنائي يجمع هيفاء وهبي وأكرم حسني.. والنجوم يتفاعلون

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لو كنت.. ديو غنائي يجمع هيفاء وهبي وأكرم حسني.. والنجوم يتفاعلون لو كنت.. ديو غنائي يجمع هيفاء وهبي وأكرم حسني.. والنجوم يتفاعلون

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أعلن الفنان أكرم حسني والفنانة هيفاء وهبي عن طرح دويتو غنائي لأول مرة معاً، وسيطرح من خلال كليب مصور يحمل عنوان «لو كنت»، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري.

ونشر أكرم حسني وهيفاء وهبي على حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوستر كليب «لو كنت»، مع توقعات بطرح الكليب غدًا الاثنين في تمام الساعة 5 مساءً.

كما أعادت هيفاء نشر البوستر الرسمي للأغنية، وتفاعل عدد كبير من النجوم على البوستر الإعلاني مغردين على هاشتاج #لو_كنت.

هيفاء وهبي علقت على الهاشتاج وقالت: «لو كنت عين مغمضة.. كنت أبقى برضه شايفه»، من جانبها قالت إليسا على الهاشتاج: «لو كنت قطة حلوة، كنت هبقى أكيد سيامي».

وقال الفنان أحمد فهمي: «لو كنت سطح كنت هبقي سطح الواد حماده»، فيما قال خبير التجميل باسم فتوح: «لو كنت فرصة كنت هبقى فرصة ما تتعوضتش»، الإعلامية اللبنانية كارلا حداد: «#لو_كنت مادة بالجغرافيا كنت هابقى جبل عالي اوي«.

المصرى اليوم

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