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إليسا ترد على رسالة أحلام قبل حفل الرياض

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إليسا ترد على رسالة أحلام قبل حفل الرياض إليسا ترد على رسالة أحلام قبل حفل الرياض

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وجهت الفنانة أحلام رسالة خاصة للفنانة اللبنانية إليسا قبل أيام من حفلها في الرياض، بالمملكة العربية .

وقالت أحلام عبر حسابها على تويتر: «في الانتظار يا جميلة الخلق والخُلق صديقتي الرائعة»وردت إليسا على تغريدة أحلام، قائلة: «أحلام حبيبة قلبي، بتمنى شوفك كتير، اشتقتلك وكتير بحبك».

وكانت أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن طرح تذاكر حفل النجمين إليسا ووائل كفوري -المشترك بينهما- والمرتقب أن يقام يوم الخميس 17 يونيو الجاري بأحد فنادق العاصمة السعودية الرياض .

المصرى اليوم

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