حملة أمنية لضبط الهاربين من أحكام وتجار الأسلحة النارية قي قرية مشتهر بالقليوبية

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شنَّ قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت قرية مشتهر بمدينة طوخ.

وتمكنت الحملات من ضبط 3 قطع أسلحة نارية وطلقات نارية بحوزة 6 متهمين، و16 قضية مخدرات ضُبطت خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة بحوزة 18 متهمًا، لـ10 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 8 قطع سلاح أبيض ومتهمين ومراقَب هارب، مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتنفيذ 4674 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.