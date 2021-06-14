أخبار عاجلة

إيران تحذر من تحويل مباحثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي إلى «استنزاف» -
انخفاض 4 دراهم .. سعر الذهب في المغرب الثلاثاء 29 يونيو 2021 -
الدكتور إبراهيم منصور يكتب: فى حضرة الشِّعر: محمود قرنى فى عيد ميلاده الستين -
انخفاض طفيف .. سعر الذهب في الإمارات الثلاثاء 29 يونيو 2021 -
عيار 24 يتراجع إلى هذا الرقم .. سعر الذهب في عمان الثلاثاء 29 يونيو 2021 -
«عبدالقادر»: الحبس من 3 لـ5 سنوات عقوبة عدم الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية الشهرية -
وزير الخارجية الإسرائيلي يائر لابيد يصل الإمارات -
الأمين العام لمستقبل وطن: ثورة 30 يونيو كانت طوق النجاه لتحرير المصريين -
تنفيذي الشرقية يستعرض الكتاب الدوري بشأن إدارة أزمة كورونا -
لأول مرة منذ كورونا.. السماح لـ«عزل أسوان» باستقبال المرضى وفتح العيادات الخارجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"كمامة وسجادة وتباعد ومواقيت".. تراخٍ في تطبيق الاحترازات بـ 1210 مساجد

Print
"كمامة وسجادة وتباعد ومواقيت".. تراخٍ في تطبيق الاحترازات بـ 1210 مساجد "كمامة وسجادة وتباعد ومواقيت".. تراخٍ في تطبيق الاحترازات بـ 1210 مساجد
"الشؤون الإسلامية" نفّذت 22615 جولة رقابية على المساجد ورصدت 89 مخالفة

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 22615 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار ، ولتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

وأوضحت الوزارة أنه تمّ رصد 89 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين تمّت معالجتها فوراً، مبينة أن المخالفات التي تمّ رصدها تنوّعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، ومدة فتح المساجد بحسب تعميم الوزارة، فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية 1210 مساجد بمناطق المملكة، تمّت معالجة الملاحظات فيها فوراً.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قِبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات النظامية، مجددة التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال وجودهم بالمساجد.

ودعت الوزارة، الجميع، حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد، إلى الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933، مؤكدة أن التعاون في تلافي أيّ قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

مستشار الرئيس يكشف موعد استلام لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس كورونا

مستشار الرئيس يكشف موعد استلام لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس كورونا