بسبب خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل مواطن بسوهاج

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تمكنت مباحث سوهاج من ضبط المتهم بقتل مواطن طعنًا بـ«مطواة» بسبب خلافات الجيرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتلقي ضباط مركز شرطة جزيرة شندويل بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مُصابًا بجرح طعنى بالصدر، وتُوفى أثناء إسعافه.

وبالانتقال إلى موقع الحادث والفحص وسؤال عم المجنى عليه اتهم أحد الأشخاص بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض «مطواة»، فأحدث إصابته التي أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تنسيقاً مع قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بسوهاج، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.