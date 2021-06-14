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سقوط المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بحجة توظيفها فى البساتين

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سقوط المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بحجة توظيفها فى البساتين سقوط المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بحجة توظيفها فى البساتين

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تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط تاجر إكسسوارات موبيليا بالبساتين، له معلومات جنائية، لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها فى مجال تجارة إكسسوارات ومستلزمات الموبيليا مقابل أرباح شهرية وعدم التزامه بسداد الأرباح، وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولَى عليها.

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها مقابل أرباح شهرية، وأقر بارتكابه 5 وقائع بإجمالى مبالغ مالية مستولَى عليها بلغت 3 ملايين جنيه.

المصرى اليوم

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