أخبار عاجلة

إيران تحذر من تحويل مباحثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي إلى «استنزاف» -
انخفاض 4 دراهم .. سعر الذهب في المغرب الثلاثاء 29 يونيو 2021 -
الدكتور إبراهيم منصور يكتب: فى حضرة الشِّعر: محمود قرنى فى عيد ميلاده الستين -
انخفاض طفيف .. سعر الذهب في الإمارات الثلاثاء 29 يونيو 2021 -
عيار 24 يتراجع إلى هذا الرقم .. سعر الذهب في عمان الثلاثاء 29 يونيو 2021 -
«عبدالقادر»: الحبس من 3 لـ5 سنوات عقوبة عدم الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية الشهرية -
وزير الخارجية الإسرائيلي يائر لابيد يصل الإمارات -
الأمين العام لمستقبل وطن: ثورة 30 يونيو كانت طوق النجاه لتحرير المصريين -
تنفيذي الشرقية يستعرض الكتاب الدوري بشأن إدارة أزمة كورونا -
لأول مرة منذ كورونا.. السماح لـ«عزل أسوان» باستقبال المرضى وفتح العيادات الخارجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مدبولي يتابع تطوير حديقة الفسطاط ويُكلف بتوفير طرق لاستيعاب كثافات أعداد الزائرين

Print
مدبولي يتابع تطوير حديقة الفسطاط ويُكلف بتوفير شبكة طرق لاستيعاب كثافات أعداد الزائرين مدبولي يتابع تطوير حديقة الفسطاط ويُكلف بتوفير طرق لاستيعاب كثافات أعداد الزائرين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروع تطوير حديقة الفسطاط، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولي الوزارتين، والمكتب الاستشاري.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه تم عرض مخطط تطوير حديقة الفسطاط على الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، حيث كلف الرئيس بسرعة البدء في التنفيذ، كما وجه بأن يكون هناك برنامج زمنيّ مضغوط لإنجاز هذا المشروع، الذي سيعد علامة بارزة في القاهرة.

وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بأن تكون هناك طرق على أعلى مستوى من الكفاءة تحيط بالمشروع؛ وذلك لاستيعاب الكثافات المتوقعة من أعداد الزائرين ورواد هذه الحديقة المركزية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مخطط المشروع، الذي يرتكز على أن تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن مراحل تنفيذه بهدف إنشاء وتشغيل حديقة مركزية عالمية مستدامة تخدم كافة أطياف المجتمع، وتكون مقصدا سياحيا عالميا، وذلك من خلال إقامة مناطق ترفيهية لتصبح هذه الحديقة منطقة محورية لتطوير المناطق المحيطة بها؛ بيئيا ومجتمعيا، واقتصاديا، وذلك عبر استدامة التطوير والتشغيل للحديقة من خلال توفير فرص استثمارية وتنموية بها.

وفي الوقت نفسه، تم التنويه إلى أن المرحلة الحالية من المشروع يتم فيها تحديد الأنشطة الأساسية لتنفيذها، والتي تتمثل في التصميمات المقترحة، وتحديد التعاقدات المطلوبة، وكذلك الحصول على الموافقات اللازمة، كما تتمثل في تحديد آلية التسويق الملائمة، وانتهاءً بإدارة المشروع وتنفيذه.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع حديقة الفسطاط يضم مناطق ترفيهية عالمية، وبازارات، وأماكن لإقامة الحفلات الفنية والغنائية، ومناطق للمخيمات والمعسكرات، ومعارض فنية، وسلاسل مطاعم عالمية، ومطاعم ومقاهي مأكولات شعبية، وفنادق متعددة المستويات، وغيرها من الأنشطة الترفيهية التي تناسب مختلف شرائح المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على أن يُعقد اجتماع بصفة دورية؛ لعرض ومناقشة موقف تطور المشروع، وبحث آليات تنفيذه، ودفع العمل به، للانتهاء من تشغيله في أقرب وقت وفقا لتكليفات الرئيس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الجيزة يُهنئ السيسي والحكومة بذكرى «30 يونيو»

محافظ الجيزة يُهنئ السيسي والحكومة بذكرى «30 يونيو»

"إياتا" يُطلق بوابة التسجيل الذاتي لضمّ "مختبرات كوفيد-19" للشبكة المعتمدة

"إياتا" يُطلق بوابة التسجيل الذاتي لضمّ "مختبرات كوفيد-19" للشبكة المعتمدة

حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ثوره يونيو المجيدة

حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ثوره يونيو المجيدة

رئيس أساقفة الإسكندرية يُهنئ السيسي بذكرى «30 يونيو»: أعادت روح مصر

رئيس أساقفة الإسكندرية يُهنئ السيسي بذكرى «30 يونيو»: أعادت روح مصر