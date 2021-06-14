«البيئة» تنظم مهرجاناً بيئياً بمحافظة البحر الأحمر وورش عمل بأسوان

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تواصل وزارة البيئة أنشطتها المقامة على هامش الاحتفال باليوم العالمى للبيئة، حيث قام فرع جهاز شؤون البيئة بأسوان بتنفيذ عدد من الندوات وورش العمل بقصر ثقافة العقاد بأسوان لـ25 فردًا من الأطفال والشباب والمرأة، حيث تم تنفيذ مسرح للعرائس وورش عمل لفن الأوريجامى.

وفى البحر الأحمر، نفذ فرع جهاز شؤون البيئة مهرجاناً بيئياً بالنادي الاجتماعي بمدينة الغردقة، بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات بمحافظة البحر الأحمر، حيث تم تنفيذ ورش عمل لإعادة استخدام المخلفات، وتنظيم مسابقة تلوين حول الموارد البيئية الموجودة بالبحر الأحمر، وعرض أفلام بيئية وتقديم عروض مسرحية عن البحر الأحمر ويوم البيئة العالمي بهدف رفع الوعي البيئي للجمهور بأهمية المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية.