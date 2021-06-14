سقوط نصاب «الشقق السكنية» بالإسكندرية

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تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد المواطنين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالإسكندرية.

تلقي ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين، بالإسكندرية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على أمواله بزعم بيع وحدة سكنية له، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وعن قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى تملك وحدات سكنية والاستيلاء على أموالهم بزعم ملكيته لها وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء من الشاكى على مبالغ مالية بزعم بيعه شقة سكنية له بمنطقة العامرية، وقدم له عقد منسوب لإحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان يفيـــد ملكــــيته للوحـــدة السكنية المشار إليها على خلاف الحقيقة، وعقب ذلك تبين أنها مملوكة لشخص آخر وإستولى على المبلغ المالى لنفسه ورفض رده للشاكى .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.