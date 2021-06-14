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«الأمن العام» يشن حملة أمنية لضبط تجار الأسلحة النارية علي سنهور بالفيوم

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«الأمن العام» يشن حملة أمنية لضبط تجار الأسلحة النارية علي سنهور بالفيوم «الأمن العام» يشن حملة أمنية لضبط تجار الأسلحة النارية علي سنهور بالفيوم

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وجّه قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم بتوجيه حملة أمنية مكبرة، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية سنهور القبلية بمديرية أمن الفيوم، وتمكنت من ضبط 10 متهمين.

وتمكنت الحملات من ضبط 4 قطع سلاح نارى بحوزة 4 متهمين، لأحدهم معلومات جنائية، و3 قضايا مخدرات ضُبطت خلالهما كمية من المواد المخدرة، بحوزة 3 متهمين، كما تم ضبط متهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا، وتنفيذ 134 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وقطعة سلاح أبيض بحوزة متهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.

المصرى اليوم

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