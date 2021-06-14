إستجابة لإلتماسات المواطنين..الأحوال المدنية يواصل توجيه المأموريات لإستخراج الرقم القومى بالمحافظات

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إستجابت وزارة الداخلية لإلتماسات المواطنين، حيث واصل قطاع الأحوال المدنيةتوجيه المأموريات لإستخراج الرقم القومى بالمحافظات

قالت الداخلية في بيان لها صباح اليوم الاثنين: «في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية والتعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى، وإستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر،فقد قام القطاع بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق المرأة بإيفاد مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات من أهالى (عزبة البرج محافظة دمياط)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهن وتسليمها لهن»

وأضافت: «وخلال المأمورية تم الإستجابة لملتمس (إحدى السيدات «مسنة وغير قادرة على الحركة») وتم توجيه مأمورية وإنهاء كافة إحتياجاتها من مصدرات القطاع»

وتابعت: «يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة»