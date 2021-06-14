أخبار عاجلة

إيران تحذر من تحويل مباحثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي إلى «استنزاف» -
انخفاض 4 دراهم .. سعر الذهب في المغرب الثلاثاء 29 يونيو 2021 -
الدكتور إبراهيم منصور يكتب: فى حضرة الشِّعر: محمود قرنى فى عيد ميلاده الستين -
انخفاض طفيف .. سعر الذهب في الإمارات الثلاثاء 29 يونيو 2021 -
عيار 24 يتراجع إلى هذا الرقم .. سعر الذهب في عمان الثلاثاء 29 يونيو 2021 -
«عبدالقادر»: الحبس من 3 لـ5 سنوات عقوبة عدم الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية الشهرية -
وزير الخارجية الإسرائيلي يائر لابيد يصل الإمارات -
الأمين العام لمستقبل وطن: ثورة 30 يونيو كانت طوق النجاه لتحرير المصريين -
تنفيذي الشرقية يستعرض الكتاب الدوري بشأن إدارة أزمة كورونا -
لأول مرة منذ كورونا.. السماح لـ«عزل أسوان» باستقبال المرضى وفتح العيادات الخارجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

خالفوا اجراءات كورونا ..الداخلية تعلن ضبط(13793) مواطنا لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

Print
خالفوا اجراءات كورونا ..الداخلية تعلن ضبط(13793) مواطنا لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية خالفوا اجراءات كورونا ..الداخلية تعلن ضبط(13793) مواطنا لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط (13793) شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط (270) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير (1079) مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

قالت الداخلية: «وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس «كورونا» والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (13793) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (13725) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (68) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة».

وأضافت: «تم تحرير (1079) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (270) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (2049) أرجيلةن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع طفل غرقا بحمام سباحة أثناء التدريب بالمنيا

مصرع طفل غرقا بحمام سباحة أثناء التدريب بالمنيا

المشدد 3 سنوات لمتهمين بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار في الشرقية

المشدد 3 سنوات لمتهمين بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار في الشرقية

نقل مدير المباحث الجنائية لمستشفى أسيوط للعلاج بعد إصابته أثناء مطاردة بقنا

نقل مدير المباحث الجنائية لمستشفى أسيوط للعلاج بعد إصابته أثناء مطاردة بقنا

القبض على عنصر إجرامي غسل مليوني جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في البحر الأحمر

القبض على عنصر إجرامي غسل مليوني جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في البحر الأحمر