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كثافات مرورية فى الذروة الصباحية

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كثافات مرورية فى الذروة الصباحية كثافات مرورية فى الذروة الصباحية

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حالة من التكدس المرروى شهدتها بعض الطرق والمحاور بالقاهرة والجيزة فى الذروة الصباحية، ومنها طريق ماسبيرو، عند كورنيش النيل للقادم من الساحل إلى وسط المدينة

وكوبري أكتوبر أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد

ومن ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة

وشارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات وصولًا إلى «الدائري»

وأعلى كوبري الحدائق للقادم من الوايلي والزاوية إلى مدينة نصر والفنجري

وأعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات إلى الجديدة وحلمية الزيتون والتجنيد

المصرى اليوم

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