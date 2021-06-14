5 خطوات سهلة وضعتها الداخلية للتعرف على جميع مخالفات المركبات

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وضعت وزارة الداخلية، ممثلة فى الإدارة العامة للمرور، عدة خطوات للتيسير على المواطن فيما يخص الاستعلام عن مخالفات مركبته أيًا كان نوعها،

ولكى تنجح فى الحصول على نتيجة نهائية بمخالفات سيارتك أو مركبتك أيًا كان نوع المركبة، يجب أن تتبع تلك الخطوات:

أولًا: الدخول على موقع وزارة الداخلية https://moi.gov.eg/

ثانيًا: اختيار خدمة المرور من الخدمات الإلكترونية.

ثالثًا: قم باختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

رابعًا: أدخل رقم الرخصة المراد الاستعلام عنها.

خامسًا: سيتم فتح صفحة جديدة عليها قيمة المخالفات مستحقة الدفع.