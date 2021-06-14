تاجر الصنف

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قال ضابط الشرطة لعصمت: كنا نراقب تاجر مخدرات ونرصد تحركاته ووجدناه يصعد لشقة رامى، وبعد نزوله تصادف صعودك إلى رامى.. لهذا أحببنا أن ننبهك إلى تحذيره من لقاء الأشقياء، لأن القانون لن يرحمه. عندما صارحتُ رامى بهذا الكلام ضحك بمنتهى البراءة قائلاً إنه يقدّر اهتمامنا به لكن لا يجب أن يشتط بنا الخيال إلى حد تشويه سمعته!

لم أعد أنتظره فى الصباح لأنه كان يتسبب فى تأخيرى عن العمل، ثم أصبح غيابه المتوالى أمرا عاديا، وأخذت معاملته فى الشغل تتغير ونال تنبيهات ولفت نظر ثم إنذارا بالرفت. شعرت أننى أحمل مسؤولية عنه، وأن من واجبى أن أحميه من نفسه، فقررت أن أفعل أى شىء. قمت بالاتصال بوالده فى مصر وحكيت له بعضا مما يمر به رامى، واقترحت عليه أن يعجل بتزويجه، ففوجئت بالرجل يسب ويلعن، مؤكدا أن هذه العروس هى سبب مشكلته، وأنه قد خطبها دون رضى منه، لهذا لا يتمنى لهذه الزيجة أن تتم. قلت للرجل: إن المشكلة أكبر من موضوع الزواج لأننا نعتقد أن رامى يتعاطى المخدرات. صرخ الرجل فى التليفون مؤكدا أن ابنه «زى الفل» ولا يمكن أن يكون كلامى صحيحا، فلما أكدت له أن حبنا له وحرصنا عليه هما سبب اهتمامنا، رجانى ألا أردد هذا الكلام، واستحلفنى أن أرعى رامى وأوليه عنايتى واهتمامى. طلبت منه أن يأتى ليرى بنفسه فاعتذر بكثرة المشاغل!

حرصت بعد ذلك ألا أترك رامى يأكل وحده فكنت أناديه ليتناول الطعام معنا فى البيت، وكنت أصطحبه إلى السينما وأخرج معه فى جولات طويلة بالسيارة. كانت خطتى أن أنهكه تماما حتى يعود فينام على الفور. حمدت الله أن حالته تحسنت واسترد شهيته للطعام وبدأ يعود نفس الشخص الذى عرفناه وأحببناه. بعد أيام فاجأنا بأنه سينزل إلى مصر فى إجازة ولن يعود إلا وعروسه فى يده. عندما عاد كان بادى السعادة وأخبرنا أنه نجح فى إقناع والده بالعروس وحصل على رضاه، كما بشرنا بأنها قادمة بعد أسبوع.

اتفقنا جميعا على أن نتقاسم نفقات إقامة حفل له فى قاعة محترمة نقوم بتأجيرها، ونزلت معه عصمت لشراء فستان الزفاف. فى مساء اليوم التالى صعدتُ إليه لأصطحبه إلى القهوة على الخليج حيث الأصدقاء فى انتظارنا. لاحظت أنه، وبينما يفتح الباب، يتلفت فى قلق، وعندما خطوت داخل الشقة لمحت شبح شخص غريب يختفى داخل إحدى الغرف. سألته: هل لديك ضيوف؟ أفزعنى أنه أنكر ثم اعتذر بعدم استطاعته الخروج معى. وقفت طويلا بصالة الشقة أحملق فيه ولا أدرى ماذا أفعل.. هل أندفع وأقوم بضبط المختبئ بالداخل مع ما يحمله هذا من انهيار مؤكد فى علاقتى برامى، أم أنسحب فى هدوء؟.

تركته وأنا فى غاية الحزن ولم أعد مطمئنا لأى شىء بشأنه. صارحت عصمت بمخاوفى، فقالت إن هذا الشخص الذى اختبأ عند قدومى لا بد أن يكون تاجر الصنف الذى يمده بالمخدرات.. وللحكاية بقية.