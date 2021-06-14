فرج مجاهد عبدالوهاب يكتب: «ذات الغلاف الأسود» لـ«سلوى بكر» يسرد تفاصيل قلق المهمشين

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ثمة وثبات إبداعية فى فنٍ من الفنون الجميلة، عندما تقترب منها، وتدخل عوالمها، تُصيبك رعشة سرعان ما تتحول إلى دهشة تدفعك إلى التساؤل، أيمكن لمبدع أن يُنجز ما أنجزه وبهذه الجمالية؟.

مثل هذا الإبداع فى زمن التصحر الإبداعى، لا بد أن يستوقفك ويدعوك إلى فضائه، لتتعرف على خيوط نسيجية وتناغم لُحمتها مع سداها، وكيف فى النهاية تتحول وبقدرة مبدع فنان، ملك سحر أدواته الفنية.

هذه المشاعر وغيرها كثير، كانت تندفع فى تجاويف ذهنى وأنا أهيم بقراءة (ذات الغلاف الأسود) لمبدعتها (سلوى بكر) المنتمية إلى زمن الأصالة، الزمن الذى لم تكن الكتابة فيه ترفًا بل التحاما متشابكا مع النفس والحياة، واندماجا إبداعيا مع الأصالة من دون أن تفقد جسور تواصلها مع المعاصرة والحداثة وإيمانًا بفرضية آلية التطور الإبداعى، طرح ذلك الزمن أسماء مبدعة تألقت فى فضاءات السرد وبقيت، أمينة على أصالتها، ولم تتخلَّ عن مسؤولية الكلمة وقيمتها الفنية والإبداعية.

غلاف الكتاب

وسلوى بكر المنتمية لذلك الزمن الجميل وعلى الرغم من صدور عدد من الأعمال الروائية، التى أبدعت فى نسيجها وتألقها فإنها لم تقطع صلتها بالقصة القصيرة (وتواصل الخوض بهذا الفن الصعب فى عوالم متباينة لصنوف بشرية شتى، قد تبدو عادية وباهتة الملامح على الأغلب، لكنها تستدعى إلى بؤرة الضوء بما لديها من تناقضات إنسانية وعوالم مدهشة).

وأبطال ذات الغلاف الاسود، طافحون بالحيوية والنشاط، وهم أبطال واضحون، بل معروفون عشنا مع بعضهم وعايشناهم فى ميدان التحرير خلال ثورة يناير التى بدت ملامحها فى أربع قصص، تميزت بأسلوب تناولها للحدث ففى قصة «بطن البقرة» تأخذك غواية العنوان للتساؤل عن العلاقة التى تربط ميدان التحرير والثورة فى بطن البقرة، حتى تكتشف أن بطن البقرة حى عشوائى (منطقة سكنى وسكنك مختلفة عن عيشتنا فى منطقة بطن البقرة، بكل وسخها وقرفها وزحمتها ودخان المسابك فيها، فهؤلاء المهمشون لم يكونوا عاديين ذوات ملامح باهتة، بل كانوا وقود الثورة التى انتهت وخلصت كما تقول والدته التى كانت تجره من رسغه من الميدان، وهنا تأتى اللعبة على الحدث، فيقارن بين ما كان بعد الثورة وما صار الحال عليه بعد الثورة «طيب لو كانت الثورة خلصت حسب كلامك، هل كانت الشجاعة تتملكك أنتِ وأم سعيد وبقية النسوان، لدرجة الوقفة عند مدخل القسم، ورميه بالطوب وفوارغ الحاجة الساقعة، فاكره قبل الثورة، كنت تخافى تقربى القسم أو حتى المرور من ناحيته، زمان قبل الثورة، كنت تتلبش من رؤية أى عسكرى حكومة جبان تلاقيه فى طريقك» ص:8.

فى قصة «تثبيت» ص:13، تتناول المبدعة الثورة من جانب آخر وجديد فالراوى يكتب رواية، يستدعى بطلاته: نادية، عزة، فاتن، فريدة، فيتأخرن عليه ليجدهن راغبات عنه لأنهن (عايزين يحطوا دستور جديد على مقاسهم، لأنهم متصورون أن مصر بلد بسيط، نسيوا أن مصر ستة آلاف سنة حضارة وتاريخ...».

ويصحح الكاتب معلومتها بأنها سبعة لآلاف سنة وليست ستة.

تناول جديد لوقائع ثورة يناير وظفها من خلال روائى انشغلت بطلاته بأحداث الثورة، مثل هذا التناول نراه فى ذات الغلاف الأسود التى لم تكن غير واحدة من المشاركات فى الثورة، مات زوجها العامل ولم تحصل عل تعويض أو فلوس، سوى فلوس كفنه، فارتدت النقاب وانخرطت فى الثورة.

وفى قصة «ربما صورته على نصف صفحة» لقطة فى غاية الروعة وهى تستحم فى ساقية الإبداع الإنسانى وهى تصور البواب الحاذق الذى يقذف لفافات الجرائد إلى شرفات البيوت بمهارة بحيث لا تكسر زجاجًا ولا توقع أضرارًا بالنباتات ويعرف كل واحد من السكان ما يجب أن يقرأ من الجرائد، وبعد أن يروى السارد قصة يدخل إلى الثورة من باب البلطجة استغلته المبدعة من أجل الوصول إلى أعماق ذلك الكائن المهمش والذى فاجأ الجميع يومًا بأن الجرائد لم تصل إلى شرفات قرائها، فعويس مات بالسكتة القلبية.. وبالطبع لم تنشر أية جريدة من تلك الجرائد التى طالما قذفها عاليًا لقرائه، خبر موته بصفحة الوفيات».

إلى جانب القصص التى تناولت ثورة يناير من زوايا مختلفة، وبأسلوب جديد عمق من أهمية الثورة واستمرارها فقد ضمت المجموعة عددًا من القصص النابضة بالدهشة التى لا يمكن أن تمر عليها مرور الكرام لأنها هى التى تجذبك بموضوعها وشغلها الإبداعى إلى ضفافها.

مثل هذا القص الإدهاشى والقائم على المفارقة نراه فى قصة «المنبر» ص57، وهى تروى حكاية النجار الماهر المشهور الذى أنجب سبعة أبناء وبينما هم جالسون على الطبلية يأكلون نطت قطة سوداء من الشباك واقتربت منهم فيضربها بطاقتيه على قمة رأسها، ليرى منذ تلك الليلة كابوسًا مرعبًا: سبعة أقزام يأتون إليه، وقد حمل كل واحد منهم ساطورًا مهددين بقتل أبنائه، لجأ إلى شيخه العارف بعد صلاة العشاء وقص عليه الكابوس فأوصاه بأن يُنجز منبرًا جديدًا للجامعة وخلال سبعة أشهر وينكب بالفعل على صناعة المنبر حتى أمسى آية فى الفن والإبداع، لم يشتغل شيئًا غيره تبدلت أحواله المادية، حتى أنجزه ووضعه فى مكانه كاختبار إلهى بجوده وسماحته وشكر الخالق على عطاياه.

فى الحقيقة لم تخل قصة من قصص المجموعة من تلك المفارقات الإدهاشية المشغولة بقلم مبدعة قادرة على الغوص فى أعماق الناس الفقراء وهم يشكلون القاسم الأعظم لكل أبطال القصص التى ما كُتبت إلا لتعيش وتنتقل من زمن إلى آخر، وهذه قيمة الفن وجوهره الذى أخلصت له المبدعة سلوى بكر التى أعادتنا إلى كلاسيكيات القص الجميل الذى يعيد للقصة ألقها وتوهجها وهى تتشابك مع الحياة وأهم أحداثها فى العصر الحديث.