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الشعوب أيضًا تعرف الحب والكراهية.. وقد درج الشعب المصرى على حب اليابان، وأحس سفراء اليابان بذلك على امتداد خدمتهم.. وأطلق المصريون على اليابان لقب «كوكب اليابان الشقيق» وهى رسالة تحمل تقديرًا كبيرًا لليابان والشعب اليابانى.. لتفوقه التكنولوجى ودقته فى الصنعة.. وأمس فقط رد سفير اليابان على مقولة المصريين، فقال «إذا كانت اليابان هى الكوكب فإن مصر هى الجانب الآخر من الكوكب»، وفيها إشارة كبيرة إلى أن مصر تلحق بركب التقدم، وإشارة أخرى إلى حجم الإنجازات التى تحدث فى مصر الآن، وشهادة من السفير ماساكى الذى يتابع كل شىء على أرض مصر!

وكنت قد كتبت منذ أيام مقالًا عن «الحليف الاستراتيجى».. وكنت أقصد علاقة الهند بالولايات المتحدة، وقلت إن الهند ترى أن أمريكا حليف استراتيجى لا يُعتمد عليه.. وأضفت من عندى أن أمريكا تتعامل بانتهازية، حيث تأخذ المواد الخام من الهند لصناعة اللقاح، ولم تساعدها عندما ضربها وباء كورونا، فاضطرت الهند لتهديد الولايات المتحدة بوقف تصدير المواد الخام، إذا لم ترسل لها المساعدات.. وهنا أتطرق إلى دور سفراء الدول.. أليس هؤلاء السفراء يتعايشون مع البلاد التى يخدمون فيها؟.. ثم أليس هؤلاء السفراء يعرفون شعور الشعوب تجاه الدول الكبرى التى ترتبط بعلاقات تحالف استراتيجى، مثل أمريكا ومصر مثلًا؟.. ألا تعرف أمريكا أنها لم تقف وقفة جادة من موضوع سد النهضة؟.. وما معنى الحليف الاستراتيجى الذى نسمع عنه ونحفظه، ولا ندرى معناه على الأرض؟!

وبالتأكيد تربطنا علاقات دبلوماسية قوية بدول أوروبا وأمريكا واليابان والصين وغيرها بالطبع.. وقد يساعد السفير الموجود فى مصر على تحسين هذه العلاقات أو تدهورها.. فالسفير اليابانى، مثلًا، يتعايش مع المصريين ويعرف ما يحبونه وما لا يحبونه.. ويجاملهم فى المناسبات ويرد عليهم.. وآخر تصريحات ماساكى تعليقه على مقولة «كوكب اليابان الشقيق»!

وقال السفير إن مصر هى مهد الحضارات القديمة، والشعب المصرى يعيش فى تناغم وله العديد من الجوانب الطيبة، وإنه تابع مسار العائلة المقدسة فى عدد من الكنائس والأماكن الأثرية.. وهى لفتة طيبة من السفير ماساكى.. وإنه يعرف ما يقوله المصريون عن كوكب اليابان!

فالعلاقات بين الدول يجب ألا تكون من طرف واحد.. تأخذ ولا تعطى.. وقد علَّمت الهند أمريكا درسًا فى تبادل المصالح.. لكن الرأى العام الهندى وصل إلى نتيجة مفادها أن أمريكا حليف لا يُعتمد عليه، على خلاف روسيا التى وصفها بأنها حليف يمكن الاعتماد عليه.. وأظن أن أمريكا منذ سنوات كانت تبحث عن إجابة السؤال: لماذا يكرهونها؟.. لأنها تمارس العدوان باسم الحرية وتعتدى على دول بحجة حيازة سلاح نووى كما حدث فى العراق.. بينما تتعامى عن دولة صغيرة فقيرة تريد أن تسيطر على نهر دولى عظيم مثل إثيوبيا، وتطلب حل المشكلة بالتفاوض!

وأخيرًا، إنها سياسة الكيل بمكيالين التى سوف تخسر أمريكا بسببها كل حلفائها للأسف!