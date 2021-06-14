فيصل ج. عباس يكتب: دروس من غزّة

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مع دخول المهندسين المصريين إلى غزة لرفع الأنقاض وإعادة بناء ما دمّرته الحرب الأخيرة التى دامت 11 يومًا، تبرز أهميّة تسليط الضوء على الدروس التى استخلصناها هذه المرة.

ويكمن الدرس الأول فى إدراكنا أنّه على الرغم من الاستثمار الهائل للوقت والمال والجهد فى تلميع صورة إسرائيل، فإن الحقيقة التى قد تُدهش الكثيرين منّا هى أنها، وخلافًا للأفكار السائدة، لا تتمتّع بصورة إيجابيّة دوليًا. ولكن ما تتمتّع به بطبيعة الحال هو دعم أصدقاء أقوياء، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

ومع ارتفاع الأصوات الغاضبة حول العالم تنديدًا بالممارسات الإسرائيليّة فى شوارع المدن الكبرى وعلى وسائل التّواصل الاجتماعى وفى التصريحات الناقدة التى أدلى بها بعض زعماء العالم، بات جلِيًّا، وللمرّة الأولى منذ عقود، أن إسرائيل بحاجة للسلام، ليس لمجرّد كونه الخيار الصائب، ولكن من أجل مصلحتها وصورتها على المستوى العالمى أيضًا.

بالطبع، هذا ليس مجرد حدس كاتب لم يَزُرْ إسرائيل أو الأراضى المحتلة قط، إذ إنّه فى الواقع شىء كتب عنه مستشار السياسات الحكومية المخضرم، سيمون أنهولت، العام الماضى.

يشتهر «أنهولت» عالميًا بعمله على تطوير ما بات يُعرف باسم مؤشّر العلامة التجارية للدول. وقد كتب «أنهولت» فى صحيفة جويش كرونيكل (JewishChronicle)، فى شهر أكتوبر الماضى، أن إسرائيل احتلّت، تاريخيًا وبشكل غير مفاجئ، مرتبةً متدنيةً جدًا فى هذا المؤشّر. كما يعتقد أن سبب ذلك يعود إلى ارتباط البلاد بالصراع. ولنكون منصفين، يشير «أنهولت» إلى أنّه إذا ما أُدرجت فلسطين فى المؤشّر، فستحتّل مرتبةً منخفضةً أيضًا.

وللمفارقة، عُنون هذا المقال الصّادق للغاية «لماذا على إسرائيل التخلّى عن الهاسبارا (Hasbara)». ولمَن لا يعرف معنى هذا المصطلح، فإن «هاسبارا» هو تعبير ملطّف للدعاية يصف جهود العلاقات العامة التى تبذلها الحكومة الإسرائيلية ومؤيّدوها لنشر معلومات إيجابيّة عن دولة إسرائيل وسلوكها وأفعالها.

فببساطة، يعتبر «أنهولت» أن الدعاية غير مجدية لأن الأفعال أبلغ من الأقوال. وإذا ما طبقنا هذا الآن على ما شهدناه مؤخّرًا فى غزة، نلاحظ أنّه يمكن للمسؤولين الإسرائيليين أن يكرّروا أن بلادهم تتمتع بأكثر جيش أخلاقى فى العالم قدر ما يشاءون، ولكن الحقيقة هى أن ما رآه المشاهدون فى حول العالم كان صورًا لأطفال طُردوا من منازلهم يبكون، بالإضافة إلى تدمير مبانٍ فيها مكاتب وسائل إعلاميّة دولية.

ومن جهة أخرى، رأينا أخيرًا بعض الفلسطينيين الذين تمكّنوا من استعادة قدرتهم على إيصال وجهة نظرهم والتعبير عن مظالمهم بشكل أكثر فاعلية.

ومع ذلك، تُرجى الملاحظة أنّه عندما أقول «الفلسطينيين»، فأنا بالتأكيد لا أشير إلى القيادة الفلسطينية بأى شكل من الأشكال، فأنا أشير فقط إلى الشباب والشابات المتعلّمين والمحنكين الذين كانوا قادرين على تركيز نظر العالم بشكل احترافى على الأحداث فى غزة وحى الشيخ جراح مع التعبير عن قضيّتهم باستخدام المنطق بدل العاطفة.

كما أودّ أن أشير أيضًا إلى أن الشباب الفلسطينيين الذين رأيناهم على القنوات الإخبارية الدولية قد تمكّنوا أخيرًا من البدء بكسر الصورة النمطيّة السلبية التى صوّرتهم لفترة طويلة على أنهم متطرّفون أميّون وغير متحضّرين، وأن قضيّتهم غير محقّة.

وعلى غرار ذلك، سمحت وسائل التواصل الاجتماعى للكثير من العرب بالتعرّف على الإسرائيليين واليهود المتعاطفين مع الفلسطينيين، والذين لم يكن الكثير منّا على علم بوجودهم، فكما يوجد مستوطنون يؤمنون بالاحتلال ويتفاخرون بآرائهم التى تبرّر مصادرة منازل الفلسطينيين وأراضيهم، رأينا إسرائيليّين يناهضون الاحتلال وحتّى جنودًا سابقين فى جيش الدفاع الإسرائيلى يعبّرون عن معارضتهم مثل هذه الممارسات غير الإنسانيّة.

وعلى الرغم من أن الكثيرين سيستخلصون الدروس من الحرب الأخيرة، أخشى ألّا يتعلّم الكثيرون من القادة الفلسطينيين الحاليين هذه الدروس.

وغنى عن القول إنّهم لو وافقوا على أىّ من اتفاقيات السلام السابقة، التى كانت الولايات المتحدة وسيطةً فيها، لكان احتمال عدم نشوب هذه الحرب أو الأحداث فى حى الشيخ جراح واردًا بالتأكيد، كما كان من المحتمل لذلك أن يعنى أن الفلسطينيين كانوا ليحصلوا على دولة معترف بها وتحميها القوانين الدولية، ويكونوا بالتالى قادرين على اللّجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) إذا ما لزم الأمر.

وكان من المحزن أن نرى بعض القادة الفلسطينيين يزيدون صورهم العامة تشويهًا ويخسرون أصدقاءهم نتيجة مباركتهم الهجمات التى تستهدف المدنيين الإسرائيليين.

ليس هذا فحسب، إذ لا يمكن لأى شخص لديه أدنى مستوى من العقلانيّة أن يجد سببًا للاحتفال بعد الخسائر الفادحة التى خلّفتها الحرب التى دامت 11 يومًا. ومع ذلك، كان لدى قادة «حماس» الجرأة الكافية لإعلان انتصارهم.. وشكر إيران!

ما الذى سبّبه تعاملهم الوثيق مع إيران للفلسطينيين غير المزيد من الانقسام والدمار؟

وللأسف، لم يتعلّم الكثيرون حتّى الآن الدرس البديهى، وهو أن طهران لا يهمّها سوى مصلحتها ولا تفكّر فى «القضية» أبدًا. وصحّة هذه الفكرة مؤكّدة، فلو لم تكن كذلك، لماذا تحتلّ سرايا القدس الإيرانية عواصم عربية عدّة بدل تحرير عاصمة الفلسطينيين؟

إذا ما برز أى شىء من تحت أنقاض هذه الحرب الأخيرة، فهو أن أصدقاء فلسطين الحقيقيين هم الدول العربية المعتدلة. فللتذكير فقط، دول مثل المملكة العربية السعودية ومصر هى التى قادت الجهود الدبلوماسيّة لمحاولة تهدئة الوضع.

أمّا الآن ومع بدء إعادة إعمار غزة، نأمل حقًا ألّا يعيش الفلسطينيون حربًا أخرى بعد سنوات قليلة أو أن يمرّوا بمثل هذه الظروف مرّةً أخرى. إلّا أنّ الأمل وحده لا يحلّ النزاعات، فالقيادة هى التى تحقّق ذلك. وعلى النحو نفسه، لن يؤدّى الافتقار إلى القيادة إلا إلى مزيد من الصراعات ومنسوب أمل أقلّ بكثير.

نقلًا عن «عرب نيوز»