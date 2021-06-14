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محافظ صامطة يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها في المستشفى العام

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وجّه بالمتابعة المستمرة والتنفيذ وفق الخطة الموضوعة لتجنب أي عقبات

محافظ صامطة يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها في المستشفى العام

وقف محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة على المشروعات الجاري تنفيذها في المستشفى العام بالمحافظة.

واطلع "زعلة" خلال جولته الميدانية على آلية سير العمل بالمشاريع، مستمعًا إلى شرح مفصل من قِبَل مدير مستشفى صامطة العام الصيدلي حسن أحمد عواشي عن مشروع تطوير البنية التحتية ومشروع تطوير قسم الكلى الصناعية بالمستشفى والبدء بمشروع تطوير قسم العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي ومشروع تطوير مبنى النساء والولادة وقاعة التدريب والتعليم المستمر.

وفي ختام الزيارة وجّه إدارة المستشفى إلى المتابعة الدائمة مع منفذي تلك المشاريع التي تهدف إلى خدمة مراجعي المستشفى، والمتابعة من أجل الإنجاز السريع والتنفيذ وفق بنود العقود المتفق عليها، وتزويده بتقرير أسبوعي عن مراحل تنفيذ المشاريع بشكل مستمر؛ لتذليل أي عقبات قد تواجه مسيرة العمل.

محافظ صامطة يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها في المستشفى العام

محافظ صامطة يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها في المستشفى العام

محافظ صامطة يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها في المستشفى العام

محافظ صامطة يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها في المستشفى العام

محافظ صامطة يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها في المستشفى العام

محافظ صامطة يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها في المستشفى العام

محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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