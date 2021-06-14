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السفير الفرنسي: ما فعله الحوثيون في عسير فجعني.. اعتداء جبان ووحشي على مكان مكرّس للعلم

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السفير الفرنسي: ما فعله الحوثيون في عسير فجعني.. اعتداء جبان ووحشي على مكان مكرّس للعلم السفير الفرنسي: ما فعله الحوثيون في عسير فجعني.. اعتداء جبان ووحشي على مكان مكرّس للعلم
"لودوفيك بوي": باسم السفارة الفرنسية في المملكة العربية أُدين بشدّة هذا الاعتداء الفظيع

السفير الفرنسي: ما فعله الحوثيون في عسير فجعني.. اعتداء جبان ووحشي على مكان مكرّس للعلم

عبّر السفير الفرنسي بالرياض "لودوفيك بوي"، عن إدانته الشديدة للاعتداء الحوثي الذي استهدف مدرسة بمنطقة عسير.

وقال السفير عبر حسابه في تويتر اليوم: لقد فَجَعَني نبأ سقوط طائرة من دون طيّار أطلقها الحوثيّون، فوق مدرسةٍ في #عسير. باسم السفارة الفرنسية في المملكة العربية السعودية أُدين بشدّة هذا الاعتداء الفظيع والجبان والوحشي على مكانٍ مكرّس للعلم والمعرفة والتعليم، تُرَبّى فيه أجيال الغد.

وأمس، صرّح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب مهندس عبدالعزيز آل جلبان، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير، وبمباشرة الجهات المختصة للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيّار مفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أيّ إصابات -ولله الحمد، كما تمّت مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحوادث.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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