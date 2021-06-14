أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإسرائيلي يائر لابيد يصل الإمارات -
الأمين العام لمستقبل وطن: ثورة 30 يونيو كانت طوق النجاه لتحرير المصريين -
تنفيذي الشرقية يستعرض الكتاب الدوري بشأن إدارة أزمة كورونا -
لأول مرة منذ كورونا.. السماح لـ«عزل أسوان» باستقبال المرضى وفتح العيادات الخارجية -
تقنية تمويه إسرائيلية تجعل الجنود «غير مرئيين» -
تدريب 200 متطوع للمشاركة في معرض الكتاب -
العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد -
هبوط مفاجئ بمنتصف التداول .. سعر الذهب في السعودية الثلاثاء 29 يونيو 2021 -
2.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» في مايو الماضي -
رئيس الأسقفية مهنئًا المصريين بـ 30 يونيو: ذكرى استعادة روح مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

للمرة الثانية في أقل من أسبوع... نقل نبيل القروي إلى المستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

Print

جاء ذلك وفق ما أفاد به الحساب الرسمي لرئيس "قلب تونس"على "فيسبوك"، وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، بينها قناة "نسمة".

وانتقدت عائلة القروي ما سمته "التعتيم على وضعه الصحي"، وحملت جميع السلطات المعنية المسؤوليّة الكاملة لسلامته ولما قد يطرأ عليه من مضاعفات.

وسبق أن نقل القروي إلى المستشفى الثلاثاء الماضي بعد تدهور حالته الصحية، وقالت عائلته إنه غادرها في نفس اليوم "قسرا إلى السجن في وضع صحي عصيب ومتدهور غير مطمئن بالمرّة".

وقالت العائلة إنه تمّ رفض طلب تزويدها بنسخة من ملف القروي الطبي لدى مغادرته المستشفى إلى مقر احتجازه.

ويخوض القروي إضرابا عن الطعام منذ الخامس من يونيو/حزيران الجاري احتجاجا على استمرار حبسه بتهمة "فساد مالي".

وسبق أن قال نزيه الصويعي محامي القروي في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن قرار موكله بخوض الإضراب يأتي احتجاجا على تواصل إيقافه تحفظيا، بعد انقضاء آجال الإيقاف التحفظي الصادر ضده.

وأشار ذات المصدر إلى أن القروي (57 عاما) رفض التوقيع على قرار يعود إلى تاريخ 5 مايو/أيار الماضي يقضي بتجديد إيقافه تحفظيا.

يذكر أن رئيس "قلب تونس" (29 نائبا)، والمرشح السابق لرئاسة تونس، هو في وضع احتجاز منذ انتهاء مدة  إيقافه تحفظيا والمقدرة بـ180 يوما، وكان "يتوجب الإفراج عنه منذ يوم 5 مايو الماضي"، بحسب محاميه.

وسبق أن قضت محكمة تونسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حبس زعيم "قلب تونس" دون تحديد مدة الحبس.

وكانت دائرة الاتهام رفضت مطلب الإفراج عن القروي المتهم في قضايا فساد مالي وغسل أموال.

جدير بالذكر أن القروي هو رئيس حزب "قلب تونس" ثاني أكبر حزب في البرلمان، وهو رجل أعمال في قطاع الاتصالات والإعلام.

وأثارت قضية توقيف القروي الكثير من الجدل في تونس، بين من يعتبرها خطوة مهمة في الحرب ضد الفساد وتبييض الأموال، وبين من يرى فيها تصفية لحسابات سياسية ضيقة بهدف تشتيت الحزام البرلماني الداعم لحكومة هشام المشيشي.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
رئيس الحكومة اليمنية يطالب بموقف دولي حازم من معرقلي الأزمة في بلاده

رئيس الحكومة اليمنية يطالب بموقف دولي حازم من معرقلي الأزمة في بلاده

سوريا تصدر بيانا بشأن "العدوان الأمريكي" على المنطقة الحدودية مع العراق

سوريا تصدر بيانا بشأن "العدوان الأمريكي" على المنطقة الحدودية مع العراق

صنعاء تطلق حملة "تغريدات" على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "أمريكا عدو السلام"

صنعاء تطلق حملة "تغريدات" على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "أمريكا عدو السلام"

الإرياني يحمل "أنصار الله" مسؤولية عدم دفع رواتب الموظفين الحكوميين

الإرياني يحمل "أنصار الله" مسؤولية عدم دفع رواتب الموظفين الحكوميين