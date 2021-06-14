«البيئة» تنظم ندوة وورش عمل بأسيوط للحد من البلاستيك

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في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العالمى تحت شعار «استعادة النظم البيئية من أجل الطبيعة»، نفذ فرع جهاز شؤون البيئة بأسيوط 4 ندوات توعية بيئية بمراكز شباب «عرب العوامر» و«أبوتيج»، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسيوط وجمعية الصعيد للتربية والتنمية، تناولت موضوعات حول التعريف بيوم البيئة العالمي وأهمية المحافظة على البيئة من التلوث والحد من استخدام البلاستيك، بالإضافة إلى أهمية اتباع السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة والمشاركة الفعالة في المحافظة عليها، كما شارك فرع أسيوط أيضاً في الاحتفالية التي أقامتها جمعية المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع بقرية «جحدم» بمركز منفلوط بيوم البيئة العالمى، حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية حول الحفاظ على البيئة، وعقد لقاءات مع أهالى القرية لتعريفهم بأهمية التخلص الآمن من المخلفات، بالإضافة إلى عقد ندوة توعية بيئية بمقر الجمعية وزراعة عدد من الأشجار بمشاركة الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط والوحدة المحلية لقرية «بنى عديات».