أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإسرائيلي يائر لابيد يصل الإمارات -
الأمين العام لمستقبل وطن: ثورة 30 يونيو كانت طوق النجاه لتحرير المصريين -
تنفيذي الشرقية يستعرض الكتاب الدوري بشأن إدارة أزمة كورونا -
لأول مرة منذ كورونا.. السماح لـ«عزل أسوان» باستقبال المرضى وفتح العيادات الخارجية -
تقنية تمويه إسرائيلية تجعل الجنود «غير مرئيين» -
تدريب 200 متطوع للمشاركة في معرض الكتاب -
العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد -
هبوط مفاجئ بمنتصف التداول .. سعر الذهب في السعودية الثلاثاء 29 يونيو 2021 -
2.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» في مايو الماضي -
رئيس الأسقفية مهنئًا المصريين بـ 30 يونيو: ذكرى استعادة روح مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«البيئة» تنظم ندوة وورش عمل بأسيوط للحد من البلاستيك

Print
«البيئة» تنظم ندوة وورش عمل بأسيوط للحد من البلاستيك «البيئة» تنظم ندوة وورش عمل بأسيوط للحد من البلاستيك

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العالمى تحت شعار «استعادة النظم البيئية من أجل الطبيعة»، نفذ فرع جهاز شؤون البيئة بأسيوط 4 ندوات توعية بيئية بمراكز شباب «عرب العوامر» و«أبوتيج»، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسيوط وجمعية الصعيد للتربية والتنمية، تناولت موضوعات حول التعريف بيوم البيئة العالمي وأهمية المحافظة على البيئة من التلوث والحد من استخدام البلاستيك، بالإضافة إلى أهمية اتباع السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة والمشاركة الفعالة في المحافظة عليها، كما شارك فرع أسيوط أيضاً في الاحتفالية التي أقامتها جمعية المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع بقرية «جحدم» بمركز منفلوط بيوم البيئة العالمى، حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية حول الحفاظ على البيئة، وعقد لقاءات مع أهالى القرية لتعريفهم بأهمية التخلص الآمن من المخلفات، بالإضافة إلى عقد ندوة توعية بيئية بمقر الجمعية وزراعة عدد من الأشجار بمشاركة الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط والوحدة المحلية لقرية «بنى عديات».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع طفل غرقا بحمام سباحة أثناء التدريب بالمنيا

مصرع طفل غرقا بحمام سباحة أثناء التدريب بالمنيا

المشدد 3 سنوات لمتهمين بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار في الشرقية

المشدد 3 سنوات لمتهمين بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار في الشرقية

نقل مدير المباحث الجنائية لمستشفى أسيوط للعلاج بعد إصابته أثناء مطاردة بقنا

نقل مدير المباحث الجنائية لمستشفى أسيوط للعلاج بعد إصابته أثناء مطاردة بقنا

القبض على عنصر إجرامي غسل مليوني جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في البحر الأحمر

القبض على عنصر إجرامي غسل مليوني جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في البحر الأحمر