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بالصور.. استمرار تطهير وتعقيم كليات ومنشآت جامعة العريش

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بالصور.. استمرار تطهير وتعقيم كليات ومنشآت جامعة العريش بالصور.. استمرار تطهير وتعقيم كليات ومنشآت جامعة العريش

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استمرت عملية تطهير وتعقيم مباني كليات ومنشآت جامعة العريش، بشمال سيناء، بناء على توجيهات الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، لمواجهة فيروس كرونا المستجد.

وشدد رئيس الجامعة على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للوقايه من المستجد، لافتًا إلى توفير جميع المواد والادوات اللازمة لعملية التطهير والتعقيم .

بدوره، أكد الدكتور حاتم سلامة، وكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه تجري عملية التطهير بصورة يوميه قبل دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات، وان عملية التعقيم تشمل مدخل الكليه والسلالم والحوائط واللجان والكنتورلات.

وأضاف «سلامة» أنه انه لم يتم تسجيل أي شكاوى منذ اليوم الاول لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في كلية الاداب للعام الجامعي الجاري 2020/2021.

المصرى اليوم

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