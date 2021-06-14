نقل 25 أسرة من مستحقي المرحلة الـ2 لمساكن بديل العشوائيات «حي الروضة» بسفاجا

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واصلت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، برئاسة هدى المغربي، الإثنين، إتمام عملية نقل عدد من أهالي منطقة زرزارة إلى منطقة بديل العشوائيات «حي الروضة» وذلك عقب إنهاء اجراءات التوريد الخاصة بمستحقي المرحلة الثانية.

وأوضحت رئيس المدينة أنه تم نقل 25 أسرة حتي الآن للمساكن الجديدة وتم توفير سيارات من مجلس المدينة لنقل الأمتعة الخاصة بكل أسرة مجاناً إلى مقر إقامتهم الجديد في بديل العشوائيات بحى الروضة، مشيرةً إلى أنه سوف يتم إزالة المساكن العشوائية الخاصة بالمواطنين الذين استلموا بديل العشوائيات، لضمان عدم العودة مرة أخرى إلى العشوائيات حفاظاً على سلامتهم.

وأكدت المغربي أن الوحدات السكنية بديل العشوائيات مساحتها 90 متر، والمنزل مساحته 150 متر، جميعها كاملة التشطيب، ويتسلمها المواطن بمرافق كاملة (مياه- كهرباء- غاز- وصرف صحي)، مؤكدةً أن إجمالى الأسر التي تم نقلها حتي الآن إلى بديل العشوائيات بالروضة بمدينة سفاحا 11 أسرة من المستحقين بالمرحلة الثانية .

وأشارت المغربي، إلى أن الإزالة بمنطقة زرزارة تتسم بالصعوبة نظرا لطبيعة المنطقة الجبلية والصخرية لذلك تمت أغلبها باستخدام الأدوات اليدوية، كما سادت فرحة كبيرة بين الأهالى.