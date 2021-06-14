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5 دراهم دفعة واحدة.. اعرف فى المغرب مستهل تداول الاثنين 14 يونيو 2021

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5 دراهم دفعة واحدة.. اعرف سعر الذهب فى المغرب مستهل تداول الاثنين 14 يونيو 2021 5 دراهم دفعة واحدة.. اعرف فى المغرب مستهل تداول الاثنين 14 يونيو 2021

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عاود سعر الذهب في المغرب، الانخفاض والتراجع بمستهل التعاملات اليوم الاثنين 14 يونيو 2021 بمعدل 5 دراهم دفعة واحدة، وسط مخاوف من قبل الصاغة والجواهرجية في المغرب من استمرار الانخفاض.

وعالمياً فشل الذهب في اختراق منطقة مقاومة 1747.35$ بالتالي هبط نحو مستويات 1732.43$ وحاليا، يتداول عند مستويات 1741.56.

ويضاف سعر المصنعية في المغرب حوالى 22.5 درهم مغربى للجرام بكل أعيرته.

وتنشر «المصرى اليوم»، في المغرب بالعملة المحلية الدرهم المغربى والدولار الأمريكى واليورو، بداية التعاملات اليوم:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربي

الوحدة

درهم مغربي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

531.03 درهم

$59.85

سعر الذهب عيار 22

486.78 درهم

$54.86

اسعار الذهب عيار 21

464.66 درهم

$52.37

اسعار الذهب عيار 18

398.28 درهم

$44.88

سعر الذهب عيار 14

309.77 درهم

$34.91

سعر الذهب عيار 12

265.51 درهم

$29.92

اسعار أوقية الذهب

16،515 درهم

$1،861

اسعار جنيه الذهب

3،717 درهم

$418.93

اسعار كيلو الذهب

531،029 درهم

$59،846

المصرى اليوم

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