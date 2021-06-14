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إنشاء خزانات بمدينة نخل للاستفادة من مياه السيول

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إنشاء خزانات بمدينة نخل للاستفادة من مياه السيول إنشاء خزانات بمدينة نخل للاستفادة من مياه السيول

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قال سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، إنه سيتم إنشاء خزانات مياه بمدينة نخل، للاستفادة من مياه السيول والأمطار، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل، محافظ شمال سيناء.

وأضاف «فرج» خلال تفقده لموقع إنشاء الخزانات، الاثنين، بحضور خليل على سكرتير مجلس مدنية نخل، وعودة محمد، مدير الإدارة الهندسية بالمجلس، أن الخزانات بسعة 600 و1000 متر مكعب.

وأشار إلى قيام لجنة خاصة بتسلم موقع إنشاء الخزانات، لافتًا إلى أن إنشاء الخزانات للاستفادة من مياه السيول والأمطار في الزراعة والري.

المصرى اليوم

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