مصرع عامل وإصابة 7 فى حريق بمصنع إسفنج بالشرقية

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لقى عامل مصرعه، فيما أصيب 7 آخرون بحروق متفرقة، الاثنين، إثر نشوب حريق في مصنع لتصنيع الإسفنج والمراتب بناحية أنشاص الرمل دائرة مركز بلبيس.



تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع لتصنيع الإسفنج والمراتب ناحية أنشاص الرمل بدائرة مركز بلبيس.

انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية، برئاسة العميد محمد العادلي مدير الإدارة، وتم الدفع بـ ٨ سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وتبين أن المصنع مقام على مساحة حوالي ٨٠٠ متر تقريبا، وأسفر الحريق عن مصرع عامل وإصابة 7 آخرين بحروق متفرقة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق والوقوف على أسبابه، وتولت النيابة العامة التحقيقات.