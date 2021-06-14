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اليوم.. النطق بالحكم في إعادة محاكمة 24 متهمًا في «أحداث الكرم» بالمنيا

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اليوم.. النطق بالحكم في إعادة محاكمة 24 متهمًا في «أحداث الكرم» بالمنيا اليوم.. النطق بالحكم في إعادة محاكمة 24 متهمًا في «أحداث الكرم» بالمنيا

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حددت محكمة جنايات المنيا، الإثنين، جلسة النطق بالحكم في إعادة محاكمة 24 متهما في أحداث «قرية الكرم» التابعة لمركز أبوقرقاص .

كانت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين صلاح عبدالفتاح الشربينى، وأحمد عزت وأحمد محمد صالح، وأمانة سر حسن على ومحمد مصطفي هارون، قد عقدت عدة جلسات سابقة لنظر طلبات الدفاع والادعاء وشهود الإثبات والنفي وحددت اليوم للنطق بالحكم.

كان المستشار أبوالوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية لتورطهم في أعمال شغب واستعراض قوة بقرية الكرم عام 2016 في أعقاب مشاجرة بين مسلمين وأقباط، وتمت معاقبة المتهمين غيابيا بالسجن 10 سنوات.

المصرى اليوم

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