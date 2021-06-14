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رفض وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو التأكيدات القائلة بأن الرئيس السابق ترامب لم يكن صارمًا تجاه روسيا.

وفي مقابلة مع برنامج «فوكس نيوز صنداي»، الأحد، تحدث المذيع كريس والاس عن سجل ترامب السابق مع روسيا، قائلاً إن «إدارته لم تمنع روسيا من الاستمرار في بناء خط أنابيب نورد ستريم، وهو خط الغاز الذي يمتد من روسيا إلى ألمانيا».

وأضاف والاس أن «الرئيس السابق لم يدين مطلقًا تسميم زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني أو اعتقاله، والذي حدث أثناء تولي ترامب منصبه».

من جانبه، دافع وزير الخارجية السابق عن ترامب بأن «خط أنابيب نورد ستريم الذي تبنيه روسيا لم يكتمل»، مشيرًا إلى أن «حسنًا، كريس، لقد قلتها بنفسك. لم يكملوا خط الأنابيب.. لقد فرضنا عقوبات حقيقية على السفن التي كانت تقوم بالبناء، وشركات التأمين».

وأضاف بومبيو: «أوضحنا أن خط الأنابيب هذا لن يكتمل. لم يكن ليكتمل لو كان لدينا أربع سنوات أخرى. أنا واثق جدًا جدًا من ذلك».

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان أكد بومبيو أن إدارة ترامب لم تتراجع في ذلك المجال، وقال: «لا نتراجع عن أحد. سمعت وزير الخارجية أنتوني بلينكن يتحدث عن العمل الذي يقومون به لمحاولة إقناع الأوروبيين بالوقوف إلى جانبنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الصين والعمل الذي قاموا به للدفاع عن حقوق الإنسان ضد الانتهاكات الروسية».

وأضاف: «كنا صارمين هناك أيضًا يا كريس. أنا فخور بالعمل الذي قمنا به هناك. كان عملا جيدا. لقد كان عملاً جادًا، وقد أحدث فرقًا».

ويأتي حديث بومبيو في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس بايدن لعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أول قمة مباشرة في جنيف، عقب مشاركتة في اجتماع مجموعة السبع واجتماع زعماء دول الناتو.

وكشف البيت الأبيض في وقت سابق عن أن بايدن سيشارك في مؤتمر صحفي منفرد بعد أن يعقد الزعيمان أول لقاء مباشر بينهما.

ويعني القرار تجنب الأخطاء التي ظهرت في قمة 2018 بين بوتين والرئيس السابق ترامب، والتي انزلقت إلى الجدل عندما شكك ترامب علنًا في تقييم المخابرات الأمريكية حول التدخل الروسي.

وقال البيت الأبيض إنه لا يزال يضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل تنسيق الاجتماع بين الزعيمين في جنيف، لكنه أكد خطط المؤتمر الصحفي الفردي لبايدن بالإضافة إلى خطط لجلسة عمل وجلسة أصغر بين كبار المسؤولين الأمريكيين والروس.